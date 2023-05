Botte e minacce: incubo in casa A processo per maltrattamenti

"Che i soldi ti possano servire per le medicine, tanto prima o poi ti massacro". E’ una delle frasi che la Procura di Ascoli attribuisce ad un 34enne sambenedettese finito sotto processo per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate. Reati che è accusato di aver commesso nei confronti di sua moglie con la quale viveva in un comune lungo la vallata del Tronto. Di fatti collocati dalla Procura di Ascoli fra il 2017 e il 2018 è imputato l’uomo difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi sul quale ha indagato la magistratura attraverso i carabinieri ai quali sono giunte più denunce da parte della donna e dei suoi familiari. A monte della vicenda un rapporto di coppia che si era nel tempo complicato, con la donna che, al culmine della crisi, aveva manifestato l’intenzione di non voler continuare a vivere con il 34enne e di volersi di conseguenza separare. Per la magistratura ascolana si parla di vessazioni ripetute nel tempo, di tipo fisico, morale e psicologico, determinando quindi una situazione invivibile per la donna che più volte le ha denunciato, assistita dall’avvocato Alessandra Amatiucci. Non sarebbero mancati schiaffi e pugni alla testa e minacce che hanno coinvolto anche una figlia: "se mi crei problemi con la bimba di massacro di botte" le avrebbe detto durante una videochiamata. Quando la coppia aveva ormai smesso di vivere insieme sotto il tetto coniugale, in un’occasione, a novembre 2018, l’uomo avrebbe aggredito la ex. Sarebbe accaduto quando è andato a casa della famiglia di lei, dove la donna era tornata, per poter vedere sua figlia. Sarebbe nata una lite durante la quale il 34enne avrebbe strattonato per le braccia l’ex moglie colpendola con un pugno alla testa. La donna dovette fare ricorso alle cure del pronto soccorso.

Peppe Ercoli