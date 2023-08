Botte in casa dopo una lite, soccorsa

Nella tarda mattina di ieri è scattato l’allarme per una giovane donna residente con il compagno in via Rubicone a Porto d’Ascoli, traversa di via Mattei, parallela alla ferrovia. Sul posto si sono dovuti recare i vigili del fuoco con il mezzo aereo per aprire la strada alle forze dell’ordine, poiché dentro era rimasta bloccata la ragazza, che presentava alcune ferite. Con i pompieri sono arrivati gli equipaggi del commissariato e un’ambulanza del Potes. Nell’alloggio vive la coppia che alcune ore prima aveva avuto un’accesa discussione durante la quale se le sarebbero date di santa ragione. Il giovane, ferito, ha chiuso a chiave la compagna all’interno dell’alloggio e se n’è andato al Pronto Soccorso per farsi medicare. La giovane donna è riuscita a dare l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori che, dopo averla liberata, l’hanno consegnata ai sanitari del 118, i quali l’hanno trasportata all’ospedale.