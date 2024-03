Botte per una catenina, il legale: "Il mio assistito è estraneo ai fatti"

"Chiffi Re Gerhard, in costanza di interrogatorio di garanzia reso avanti al Gip del Tribunale di Ascoli, ha rappresentato la sua verità e, quindi, ha fornito la sua versione in relazione a quel fatto storico che può apparire grave, ma tale non è. Ha manifestato la sua più totale estraneità alle contestazioni". Così l’avvocato Alessandro Angelozzi esplicita il suo pensiero in relazione all’arresto del 20enne sambenedettese finito ai domiciliari a seguito di un’inchiesta della Procura di Ascoli su una rapina avvenuta a San Benedetto l’8 ottobre 2023. Per quello stesso fatto il giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti ha ordinato la detenzione in carcere per Nour Kar, tunisino di 22 anni residente a San Benedetto e i domiciliari per Mohamed Daifalklah, 23enne egiziano residente a Rieti, ma domiciliato in Riviera.

Sono tutti accusati di aver rapinato un ragazzo sambenedettese strappandogli la catenina dal collo. "In sostanza – spiega l’avvocato Angelozzi in riferimento alla posizione del suo assistito Chiffi – non si è trattato di una misura cautelare adottata dal gip per una presunta pericolosità sociale del mio assistito, peraltro non gravato da alcun rilievo, ma come adozione di un provvedimento, certo ai fini di un ulteriore attività investigativa". Il penalista ascolano riferisce che "in ultima analisi, Chiffi ha reiterato la sua più totale estraneità alla vicenda ed è stato preciso nell’indicare il perché quella sera si trovava presso la discoteca Jonathan. Di certo, con una più approfondita analisi del fatto storico, secondo input forniti dalla difesa, in un contraddittorio serrato si potrà chiarire la sua posizione definitivamente, già in concreto estranea alla vicenda". L’avvocato Angelozzi annuncia inoltre che a breve proporrà riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari davanti al Tribunale Distrettuale di Ancona. I tre ragazzi sono accusati di rapina e lesioni personali gravi per quanto accaduto l’8 ottobre 2023 a San Benedetto quando aggredirono un giovane strappandogli dal collo una catenina d’oro, procurandogli un trauma cranico facciale e contusioni varie giudicate guaribili in 8 giorni. All’identificazione dei presunti responsabili i carabinieri sono giunti attraverso le testimonianze della vittima, di persone che erano con lui e visionando telecamere di sicurezza della zona.