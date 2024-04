Botte tra professore e custode in ateneo: in tribunale sono entrambi assolti

Ascoli, 2 aprile 2024 – Creò scalpore la lite che avvenne il 25 ottobre 2018 nei locali dell’Università al colle dell’Annunziata. Vi furono coinvolti un professore, il 63enne offidano Massimo Ceroni, e l’ascolano Sante Coccia, conosciuto per la sua intensa attività politica in Forza Italia, che all’epoca lavorava come custode all’ateneo, in qualità di dipendente del Cup (Consorzio Universitario Piceno).

Per quanto avvenne quel giorno, la Procura di Ascoli ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del professor Ceroni che è finito sotto processo per l’accusa di lesioni personali per aver colpito con un calcio alla gamba sinistra Sante Coccia che si fece medicare per le lesioni riportate, giudicabili dai sanitari guaribili in tre giorni. Difeso dall’avvocato Francesco Paoletti, Ceroni in questi giorni è stato assolto dal Giudice di Pace.

Precedentemente anche Coccia era finito a processo per lesioni e tentata violenza privata, ma anche lui era stato assolto. Ceroni all’epoca dei fatti era docente a contratto presso l’Università di Camerino, Corso di Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione ed il Restauro, ed affidatario dell’insegnamento di ’Restauro dei Beni Culturali’ del sopracitato corso di laurea.

Il 25 ottobre 2018, verso le ore 14 si diresse verso il locale adibito a laboratorio di restauro, avendo urgenza di spostare due dipinti ad olio su tela ovvero il ’Ritratto di San Luigi Gonzaga orante’, risalente al ‘700 e la ’Madonna del Carmelo con battaglia risorgimentale’ del 19° secolo. Era intento nell’operazione quando arrivò Coccia, agitato, che prese a fotografarlo col telefonino convinto che non fosse autorizzato. "Ceroni ha cercato, inutilmente, di spiegarsi, il signor Coccia lo ha aggredito alle spalle stringendogli una mano sul collo mentre con l’altra lo graffiava sulle braccia nel tentativo di non farlo avanzare e trattenerlo sul posto" ha sostenuto in processo l’avvocato Paoletti, difensore dell’insegnate, aggiungendo che "Ceroni non poteva né difendersi né opporre alcuna resistenza considerato che con entrambe le mani reggeva il grosso quadro che andava preservato".

L’insegnante ha quindi caricato l’opera in auto; di lì a poco è giunta una volante della Polizia e poi un’ambulanza del 118. Una consulenza medica ha concluso che non vi era alcun nesso causale tra le lesioni lamentate da Coccia per un presunto calcio disse che gli era stato sferrato da Ceroni che è stato quindi assolto.