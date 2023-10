Bottega della fotografia, primo incontro con l’evento "Sono donna. Scatto donna"

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la nuova Sala Riunioni a Centobuchi di Monteprandone, il primo incontro dell’evento "Sono donna. Scatto donna". Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione "Mosso Piceno Odv - La bottega di fotografia". Il primo incontro ha visto ospite la fotografa Laura Cipolloni di San Benedetto, che ha esposto, dinanzi ad un nutrito pubblico, il suo lavoro incentrato sul New Born e sulla foto di famiglia. La professionista si è messa a disposizione del pubblico ed ha risposto alle numerose domande, soddisfacendo le curiosità di appassionati di fotografia. Nel corso della serata l’amministrazione comunale non ha fatto mancare il suo supporto con la presenza dell’assessore alla cultura Roberta Iozzi. L’associazione Mosso Piceno Odv da appuntamento per il secondo incontro dell’evento, per mercoledì 25 ottobre con Claudio Colotti, giornalista pubblicista che vive e lavora a Pollenza in provincia di Macerata.