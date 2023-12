Botti e alcol in vetro vietati per Capodanno: la decisione dell’Arengo

In occasione del San Silvestro il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha nuovamente emesso due ordinanze, rispettivamente sul ‘Divieto di utilizzo di petardi, botti e prodotti pirotecnici di qualsiasi genere in occasione dei festeggiamenti di Capodanno’ e sulle ‘Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità’. Con la prima ordinanza si dispone "il divieto di accensione, lancio e esplosione di petardi, di mortaretti, di botti e prodotti esplodenti in genere, di effettuare giochi pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo. A tutela e salvaguardia del benessere, dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, e del benessere animale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché a tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare e architettonico, in tutta l’area del centro storico". L’ordinanza ha efficacia dalle 24 del 31 dicembre 2023 alle 24 dell’1 gennaio 2024. Per quanto riguarda la seconda ordinanza, la cui validità è uguale alla prima, la stessa ordina, su tutto il territorio di Ascoli, "il divieto di somministrazione e di vendita di tutti gli alimenti e le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro e lattine. E’ unicamente consentita la vendita per asporto. L’obbligo a carico di tutte le attività è di effettuare la vendita di bevande in contenitori di plastica, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori. E ancora divieto di utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso per la pubblica incolumità, quali ad esempio bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, per il consumo di alimenti e bevande, in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico".

l. c.