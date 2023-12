Botti vietati in tutto il territorio comunale per evitare di provocare incendi e altri danni

Anche quest’anno, a Grottammare, vietati gli spari a San Silvestro e a Capodanno. In linea con i suoi predecessori, anche il sindaco Alessandro Rocchi ha emesso l’ordinanza anti botti di fine anno. Il divieto ha validità su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, dello sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, dell’accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita. L’ordinanza intende contenere il più possibile occasioni di disturbo alla cittadinanza, con rumori molesti in tutti gli ambiti urbani, di evitare danneggiamenti alle cose e al patrimonio pubblico, di tutelare il benessere degli animali e di scongiurare il rischio di infortuni alle persone, per imprudenza o imperizia nell’utilizzo di tali articoli.