Bottiglieri: "C’è un tracollo nelle nascite"

Crollo demografico, stipendi bassi e costi proibitivi della prima abitazione: fattori tra loro legati che rappresentano, per Aurora Bottiglieri, il motivo per cui San Benedetto ha smesso di crescere demograficamente. La dottoressa propone una disamina di quanto stia avvenendo in riviera, e pungola l’amministrazione comunale a programmare interventi per rendere più vivibile – e appetibile – la città. "Purtroppo – dice la consigliera – abbiamo un tracollo per quanto riguarda le nascite, perché nei primi sei mesi dell’anno si registra un 17,1 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Decisamente più alta rispetto a quella nazionale è anche la percentuale dell’indice di vecchiaia, che vede ben oltre due over 65 a fronte di un giovane. Una perdita inoltre allarmante di residenti nella fascia under 40 nell’ultimo decennio". Bottiglieri fa emergere temi di cui si discute ancora troppo poco, ritenendoli alla base di qualsiasi progettazione della San Benedetto del futuro. "Gli alti costi delle case e delle locazioni – prosegue – a fronte di stipendi che perdono sempre più in potere d’acquisto, al progressivo divario tra l’evoluzione dei redditi delle famiglie e l’aumento dei prezzi delle abitazioni, credo possano essere considerati la causa principale dell’espulsione, della fuga dei giovani e delle giovani coppie. Se non vogliamo una città di soli anziani benestanti, una città delle seconde case che vive per qualche mese l’anno, una città a dimensione di residenza protetta per la terza, quarta età, affrontare il problema abitativo è una priorità assoluta". Per Bottiglieri, nonostante lo scarso investimento nazionale per soddisfare i bisogni abitativi, politiche comunali sulla casa possono fare molto, "dal recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, dalla promozione di soluzioni abitative innovative, dell’edilizia convenzionata e pubblica. Iniziative che possono partire, ad esempio, dai beni sequestrati anche nel nostro comune alle mafie, o dalla riqualificazione dello stabile di via Romagna ancora per poco sede del distretto socio sanitario dell’Ast ed ancora il manufatto che va assolutamente riqualificato di via Calatafimi". Altro fattore, secondo la dottoressa, è l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche, che stanno cambiando il volto della sanità italiana: "la riforma della medicina territoriale – conclude Bottiglieri - deve essere accompagnata da un forte potenziamento del personale sia in termini qualitativi che numerici".

Giuseppe Di Marco