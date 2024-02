Bottiglieri e Canducci all’attacco:: "In riviera nessun miglioramento"

Trasferimento della Medicina d’urgenza, strumentazione inadeguata e mancata stabilizzazione del personale: è questa, per il centrosinistra sambenedettese, l’altra faccia della sanità picena, i cui dati sono stati presentati dalla direzione dell’Ast 5 alcuni giorni fa in regione. Ad attaccare il vertice sanitario e regionale sono Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci: i due consiglieri negano categoricamente che nelle Marche Sud ci sia stato un miglioramento. A partire dalle prestazioni specialistiche, salite a 3 milioni, ma nel cui calderone sarebbero state inserite "anche le prestazioni del laboratorio analisi, senza distinzione tra pubblico e privato né tra i due distretti di Ascoli e San Benedetto". Ma soprattutto i due consiglieri affermano che sarebbe stato necessario illustrare "i tagli dei posti letto del Pronto soccorso di San Benedetto e del personale, un medico ed un infermiere di meno" nonché le "interminabili liste d’attesa" anziché tirare in ballo "il fast track geriatrico e pediatrico, attivi solo nei giorni feriali".

L’Ast, proseguono Bottiglieri e Canducci, "non ha spiegato i motivi della decisione di installare la nuova risonanza magnetica presso il ‘Mazzoni’ di Ascoli invece cha ha San Benedetto" e neanche "sul mancato rinnovo dei contratti degli infermieri ed operatori sanitari, che ha indotto tutte le sigle sindacali a comunicare lo stato di agitazione". Dal duro confronto, le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per il 22 marzo. "Ad oggi – concludono i consiglieri – non è ancora chiaro quali altri servizi verranno tagliati, visto il sottodimensionamento del finanziamento di 26 milioni a carico dell’Ast di Ascoli Piceno. È evidente una completa disattenzione riguardo i problemi che i cittadini hanno ogni giorno nell’ottenere prestazioni dai sevizi sanitari pubblici. Lo scenario a livello regionale non è migliore, evidenzia come gli investimenti che verranno fatti sono solo dove esiste un bacino elettorale degli assessori. Si prevedono sei nuovi punti di Pronto soccorso quando esiste una carenza cronica di personale in quelli già esistenti, allo stesso tempo i cantieri del Salesi e dell’Inrca continuano ad avere ritardi ormai cronici e nel frattempo si promette di realizzare nuovi ospedali. E non ultimo come importanza, la decisione di creare 7 aziende (le 5 Ast e le aziende ospedaliere di Torrette ed Inrca) ha aumentato solo i costi di gestione perché ha creato nuovi posti per dirigenti, senza alcun beneficio per i pazienti".

Giuseppe Di Marco