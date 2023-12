Bottiglieri e Canducci attaccano:: "Natalini ha preferito scontrarsi"

Prestazioni ospedaliere, accessi al Pronto soccorso, strumentazione e realizzazione del nuovo nosocomio: a distanza di una settimana dall’incontro pubblico promosso dall’Ast il centrosinistra affonda il colpo, contestando quanto detto dalla direttrice Nicoletta Natalini nel corso del pomeriggio in Auditorium. Un appuntamento al quale hanno partecipato numerosi esponenti della minoranza e dei sindacati, e che ha avuto per protagonista l’accesa protesta di quanti avrebbero voluto parlare delle criticità del ‘Madonna del Soccorso’. "Non ci è piaciuto in particolar modo l’atteggiamento della direttrice generale nei confronti del pubblico presente nell’auditorium – dichiarano Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci – che non gradiva i temi che venivano trattati e chiedeva alla Natalini di avere risposte sulle emergenze del nostro ospedale. Invece di mostrare comprensione e porsi in ascolto, la direttrice ha preferito andare allo scontro, per poi doversi ricredere e aprire al confronto, ma ormai la frittata era fatta".

I due consiglieri di minoranza ricordano che la polemica si è accesa quando si è parlato delle prestazioni Ast, per la dovuta distinzione fra quelle ascolane e quelle sambenedettesi. Altro momento di divergenza è stato quando la direttrice ha "riesumato le due case della salute di Ripatransone e di Montefiore dell’Aso, che in alcun modo sono previste nel nuovo Piano sociosanitario regionale e per le quali non sono previsti finanziamenti per la loro riqualificazione né con fondi del Pnrr né con i fondi regionali". Il malcontento però è esploso quando è stato detto che la Risonanza magnetica di San Benedetto verrà rigenerata, e non sostituita, visto che per rimetterla ex novo sarebbe stato necessario spendere 1 milione per abbattere un muro e 600mila euro per l’acquisto del macchinario. "In realtà la nuova Risonanza costa oltre i 900mila euro – continuano i consiglieri – e per posizionarla ad Ascoli si dovrà spendere altrettanto". Quindi i dati dei due Pronto soccorso sono stati equiparati "quando è evidente che a San Benedetto i codici più impegnativi sono in maggior numero. "In ultimo la direttrice ha accolto positivamente l’idea proposta dall’Amministrazione comunale di trasformare il nostro ospedale in un Pronto soccorso d’eccellenza, ma non ha detto nulla sui tempi e le modalità della riapertura della Medicina d’Urgenza, o sul trasferimento dei servizi necessari per garantire l’emergenza. Del tutto incomprensibile il silenzio del primo cittadino Spazzafumo. Possibile che non abbia mai nulla da dire riguardo la sanità?"

Giuseppe Di Marco