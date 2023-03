Bottiglieri scrive ai vertici dell’Ast

Cosa ne è del progetto di casa di comunità? E dell’iniziativa avviata mesi fa dall’amministrazione comunale, che vede quest’ultima scambiare il terreno di Ragnola con il distretto di via Romagna? Sono domande, queste, che la dottoressa Aurora Bottiglieri ha deciso di porre direttamente alla commissaria Ast Vania Carignani: la consigliera provinciale in quota Pd, Articolo Uno e Nos alcuni giorni fa ha inviato una missiva al vertice dell’azienda sanitaria nel tentativo di conoscere lo stato dell’arte su uno dei progetti più importanti per il territorio rivierasco e non solo. "Mi permetto di scriverle – dice Bottiglieri - per conoscere la valutazione del terreno dove attualmente si trova il distretto sanitario. Terreno che doveva essere valutato dall’Agenzia delle Entrate in quanto oggetto di permuta, in quanto di proprietà Asur ed ora dell’Ast. Tale permuta dovrebbe interessare il terreno di in via Sgattoni, dove dovrebbe essere costruita la casa e l’ospedale di comunità". Va ricordato che per questi lavori la regione Marche ha stanziato 6,3 milioni, ma l’idea di realizzarli sulla superficie di Ragnola sarà attuabile solo se l’ente comunale e quello sanitario perverranno a un accordo. Al comune, in tal senso, verrebbe dato lo stabile di via Romagna, che verrebbe abbattuto e sostituito, probabilmente, da un parcheggio multipiano. A parte questa diramazione, il tema principale rimane l’implementazione della medicina territoriale e il miglioramento dei servizi. "Sono una pediatra da poco in pensione – continua la dottoressa Bottiglieri nella lettera - e conosco le difficoltà in cui versa l’assistenza territoriale ed ospedaliera del nostro territorio: credo che avere un ospedale ed una casa di comunità, anche se non subito, possa risolvere, anche solo parzialmente, molti problemi di assistenza. In tal senso, il cronoprogramma che ci era stato illustrato diceva che i lavori sarebbero partiti a marzo ma che molto dipendeva da questa permuta: vedo pertanto allontanarsi sempre più questo progetto finanziato dalla regione, per cui vorrei sapere in quale stallo ci troviamo". La valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul terreno di Ragnola dovrebbe arrivare per metà aprile. In questi giorni, peraltro, è emersa l’ipotesi che il terreno di via Sgattoni detenga un valore economico ben più alto di quello di via Romagna: se così fosse, l’Ast sarebbe sempre disposta ad effettuare la permuta? Su una parte del medesimo appezzamento, peraltro, dovrebbe essere realizzato l’ospedale nuovo: un altro interrogativo riguarda l’idoneità del sito, vista la vicinanza dell’istituto Capriotti

Giuseppe Di Marco