Boutouil nei guai anche a Bologna. Pena da scontare: arrestato

E’ stato un lunedì nero per Hicham Boutouil. Oltre alla notizia della conferma della condanna per l’operazione Cipro a sei anni e due mesi, il 38enne marocchino è stato arrestato ieri mattina a Bologna perché deve scontare un residuo pena per una serie di condanne per reati commessi in Ascoli. Durante l’inseguimento, ha pure lanciato contro i poliziotti un trolley e alcuni sassi, raccolti dalla massicciata. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

La prima condanna a tre anni per spaccio e tentata estorsione, reati commessi nel 2017. La seconda a seguito di un processo a suo carico per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, per fatti che risalgono al 2015 e per i quali è stato condannato a un anno e 3 mesi di reclusione.

La terza vicenda è in riferimento ad una condanna a cinque mesi di carcere per una rissa risalente al 2018. Queste tre condanne divenute definitive portano a un cumulo di pena per Boutouil a quattro anni e otto mesi, a cui è stata sottratta la custodia in carcere già trascorsa per arrivare alla pena residua di un anno nove mesi e 15 giorni che deve ancora scontare.

A questi ora si aggiunge la condanna divenuta definitiva a sei anni e due mesi di reclusione per l’operazione antidroga Cipro; per cui il marocchino attualmente ha in capo una pena complessiva da scontare in carcere di sette anni e undici mesi di reclusione.