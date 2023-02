Bove Finto tra canzoni, urla e vino Divertimento nell’anno del ritorno

Dopo una lunga attesa di oltre due anni a causa della pandemia, il Bove Finto è tornato a sfilare tra le suggestive vie della città di Offida. Ad accoglierlo un favoloso cielo azzurro, e un caldo sole quasi primaverile ha fatto da spettatore alla corsa e rincorsa di questa tradizionale maschera. Offidani e appassionati lo hanno accolto a suon di canzoni, urla e fischi, eccitati dalla tradizione e dal buonissimo vino di Offida doc. Il bove ha iniziata la sua fuga dal quartiere Cappuccini, inseguito da una folla oceanica, sempre più carica, tinta di rosso e di bianco, i colori tipici de lu guazzarò (per i pochi che non lo conoscono, il costume tipico del Carnevale storico di Offida). Il clima è di festa, goliardico nel senso vero latino: Semel in anno licet insanire (almeno una volta l’anno è lecito fare festa), d’altronde chiunque verrebbe trascinato nella foga della corsa, dalle grida di gioia e dall’atmosfera frizzante e ‘adrenalinica’.

Quest’anno i guazzarò si sono fatti ancora più belli: le merlettaie li hanno arricchiti di ricami rappresentanti il bove, gli artisti locali li hanno dipinti con disegni rossi e bianchi o con i simboli delle congreghe, e gli anni hanno dato alla tela grezza il grigio della fuliggine dei vlurd. La tradizione è amata e viene trasmesse di generazione in generazione: tantissimi bambini offidani iniziano il conto alla rovescia sul loro diario scolastico e i padri, già da piccoli, insegnano ai ragazzi come ‘portare’ il bove. Perfino i bambini piccoli partecipano alla festa: iniziano con un bove in miniatura la mattina e qualcuno partecipa anche al bove dei grandi. A rincorrere il bove sono venuti da tutta la regione, perfino da Roma: per lui tornano gli studenti fuori sede, i lavoratori e i "maritati fuori Offida".

Al tramonto, come da tradizione, il bove è stato ucciso su una colonna del palazzo comunale e portato in spalla, sempre seguito dalla folla ora in lutto, è stato trascinato sulle note dell’inno ‘Addio Ninetta addio’, una canzone che racconta di un soldato giovanissimo, costretto a partire per la guerra e lasciare la sua amata. L’edizione 2023, tanto attesa è filata liscia, ad eccezione di qualche episodio di ragazzi ubriachi, che hanno dovuto ricorrere alle cure del Potes di Offida.

Il Comune, per la sicurezza dei cittadini, ha messo in campo un grande dispiegamento di forze dell’ordine coadiuvate dall’associazione carabinieri in congedo e polizia privata. Per la manifestazione è stato inoltre progettato un piano di emergenza molto innovativo, sempre a valore della sicurezza dei partecipanti. Insomma, un bove vero, tradizionale e sicuro. Il prossimo anno questo evento celebrerà 500 anni di storia e tutti sono invitati. L’appuntamento, adesso, è per il prossimo martedì con il suggestivo spettacolo dei Vlurd, un serpente di fuoco che attraversa luminoso tutte le vie e che termina in un grande falò al centro della piazza, circondato dalle persone che cantano e ballano in cerchio. Una tradizione anche questa pescata da tempi remoti per propiziare l’arrivo della primavera, un po’ come nel film Amarcord di Fellini, un rito che segna la fine del periodo degli dei e l’inizio della Quaresima.

Maria Grazia Lappa