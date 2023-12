Box della pesca lasciati al degrado: "Non c’è più nessuno a curarli"

C’è un piccolo angolo a nord del porto di San Benedetto, a due passi da attività ristorative, ai confini con Grottammare, che è precipitato nel degrado. Via Vespucci, che prosegue dopo il ristorante Puerto Baloo, arriva ai box di rimessaggio dei pescatori, un tempo ben curato, luogo di lavoro dove gli operatori marittimi svolgono attività di manutenzioni di reti e quant’altro si può fare all’esterno delle imbarcazioni. Oggi, purtroppo, ci sono evidenti segni di abbandono. Buona parte dei box non è più frequentata e chi è rimasto non cura l’ordine e la pulizia del luogo. "Quei box li abbiamo costruiti noi negli anni ottanta – ricorda un ex pescatore – Abbiamo chiesto la concessione al demanio e li abbiamo realizzati in due tempi. Sono due blocchi di dieci box ciascuno e di pescatori storici ancora attivi n’è rimasto solo uno". In realtà gli altri sono passati di mano ad altri armatori e molto spesso imbarcano cittadini di fuori che poco si preoccupano della cura di quella zona. Ecco allora che in giro si trovano sparse cassette di polistirolo, mucchi di cordame, contenitori di plastica pieni di immondizie, carretti e ferri arrugginiti, teli di plastica, pezzi di reti sparsi ovunque.

"Finché ci siamo stati noi questo non accadeva – aggiunge l’ex pescatore – in particolare quando c’era Diego Guidotti che ci teneva tutti in riga. Era un amante del bello e della pulizia. Tutte le piante di palme le ha messe a dimora lui e le ha curate anche a proprie spese con trattamenti contro il punteruolo rosso. Se qualcuno non lasciava in ordine davanti al proprio box il giorno dopo il rimprovero era assicurato". Oggi non è più così, ma qualcuno dovrebbe controllare, poiché quell’area resta sempre sul territorio comunale e non è privata. Dove finisce la via e dove non ci sono box la situazione è ancora peggiore.

Marcello Iezzi