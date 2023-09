Braccio di ferro sindacati-Ast Trattative ferme e mobilitazione "Sono pronte 1.500 vertenze"

Sospensione delle trattative con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli da parte delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute. E’ quanto comunicano i rappresentanti dei lavoratori del comparto dell’Ast, annunciando, contestualmente, una prima fase di mobilitazione attraverso l’organizzazione di due assembleepresidi nei giorni 6 e 13 settembre, dalle 13.30 alle 14.30, rispettivamente ad Ascoli e a San Benedetto, negli spazi antistanti gli ospedali ‘Mazzoni’ e ‘Madonna del soccorso’. Diversi i motivi che hanno spinto i sindacati ad intraprendere questa strada che, di fatto, è di momentanea rottura con l’azienda.

"La nuova direttrice dell’Ast – dice Giorgio Cipollini della Cisl –, a fronte di un credito maturato da ciascuno dei 1500 dipendenti, che va da un minimo di duemila euro a un massimo di ottomila euro, cerca di dirottare tutti i crediti precedenti al 31 dicembre 2022 alla vecchia gestione dell’Area vasta 5, disconoscendo l’attuale normativa che ha istituito e disciplinato la nuova azienda sanitaria territoriale che, invece, impone all’ente subentrante di rispondere anche dei debiti assunti dalla vecchia gestione. La direttrice deve prenderne atto e affrontare con noi tutte le problematiche sottoscrivendo degli accordi per far sì che ai dipendenti vengano riconosciuti questi diritti che da sei anni vengono completamente disattesi. Considerato l’atteggiamento rigido della direzione – continua – abbiamo ritenuto doveroso sospendere qualsiasi tipo di trattativa e intraprenderemo una serie di vertenze legali, circa 1500, che saranno depositate in tribunale e conseguentemente trasmesse alla parte pubblica con un contenzioso che coinvolgerà tutto il personale dipendente".

"L’organizzazione sta andando a rotoli – dice ancora Cipollini -, mancano figure fondamentali e ciò non consente più una corretta erogazione del servizio sanitario. Ci sono 23 coordinamenti di ex caposala che mancano, sostituti, da anni, da facenti funzioni. Mancano le posizioni organizzative. Siamo preoccupati per la collettività. Le liste d’attesa per diversi interventi sono chiuse da tempo, le sedute operatorie sono state drasticamente ridotte per mancanza di anestesisti, l’urologia è accorpata con l’otorinolaringoiatria e la chirurgia. I servizi del nostro territorio si reggono su 230 precari e se a dicembre non verranno prorogati loro i contratti e non si implementerà la dotazione organica, si dovranno chiudere alcune unità operative".

Lorenza Cappelli