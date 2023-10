S’incastra col braccio in un macchinario: grave operaia di 48 anni

San Benedetto del Tronto, 25 ottobre 2023 - Ennesimo, grave incidente sul lavoro. Una donna di 48 anni è rimasta ferita: un braccio le si è incastrato nel macchinario su cui stava lavorando. E' successo nel pomeriggio in un'azienda che si occupa della produzione di alimenti vegetali. Mentre era intenta a svolgere le sue mansioni, per cause da accertare, qualcosa non ha funzionato nella linea di produzione e l'operaia è rimasta ferita all'arto. Immediatamente soccorsa dai colleghi di lavoro, la donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Vista la gravità della lesione al braccio, è stata chiamata l'eliambulanza per il trasferimento della paziente al Trauma Center dell'ospedale di Torrette ad Ancona.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.