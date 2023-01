Brachetti pronto per il Ventidio: "Uno show magico e poetico"

Ritenuto, ad oggi, il più importante interprete a livello mondiale di trasformismo teatrale, Arturo Brachetti porta in scena, stasera e domani pomeriggio, rispettivamente alle 20.30 e alle 17.30, al teatro Ventidio Basso, il suo spettacolo ‘Solo, the legend of quick-chance’ nell’ambito della stagione allestita dall’Amat con il Comune. Un grande show, dal ritmo incalzante e coinvolgente, in cui l’artista, oltre ad interpretare 65 personaggi, propone un viaggio entusiasmante nella sua storia artistica.

Brachetti che spettacolo è quello che porta questo weekend sul palco del Ventidio?

"È una ripresa di un one man show molto fortunato che ha fatto il giro dell’Italia e dell’Europa per un totale di circa 500 repliche. E’ uno dei due spettacoli migliori della mia vita perché ha un repertorio di cose che rappresentano il mio ‘best of’. Mi trasformo in 65 personaggi, faccio disegni con la sabbia, ombre cinesi con le mani, tutto montato in video mapping e quindi è sorprendente anche visivamente, e poi c’è un pezzo anche con luci laser. Insomma, è uno show magico e poetico. Non è solo un varietà, ma c’è la storia di un uomo che si trova a combattere con la propria ombra, e alla fine volo in scena a quattro metri di altezza".

Come è nata la sua passione per il trasformismo?

"A 11 anni mi hanno messo in seminario per diventare sacerdote, poi a 14 ho incontrato un prete che faceva i giochi di prestigio e avevo una stanza piena di libri e attrezzi per fare gli spettacoli. Ho trascorso tutta l’adolescenza lì, ma essendo un ragazzino timido mi travestivo da cinese o indiano per andare in scena. Questo gioco è diventato la mia professione. Quando il prete mi regalò il libro ‘Fregoli raccontato da Fregoli’ mi sono inventato i trucchi di questo maestro che ormai non c’era più da sessant’anni. Nel 1979 ho montato un numero con cui sono sbarcato a Parigi dove mi presero subito perché all’epoca ero l’unico al mondo a fare tutti quei cambiamenti di costumi in velocità. Sono partito con sei costumi ed ora ne ho 450 a casa, e sono arrivato fino a cambiarne quasi cento durante uno spettacolo".

Lei ha conosciuto Macario, Tognazzi e tanti altri grandi registi tra cui Saverio Marconi della Compagnia della Rancia, realtà marchigiana…

"Devo molto a questi personaggi con cui ho avuto una vicinanza diretta. Ho fatto tre spettacoli con la Compagnia della Rancia di cui uno, ‘Fregoli’, con la regia proprio di Marconi, ed è stato molto stimolante". Info: 0736298770.

Lorenza Cappelli