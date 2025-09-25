Braga lancia la volata Pd: "La destra si può battere"

Una sfida nella sfida. Ultimi giorni poi la parola passerà alle urne. Il Pd si prepara ad affrontare il momento del verdetto delle ormai imminenti regionali. Ieri pomeriggio nella sala conferenze della libreria Rinascita la sezione locale dei dem ha ospitato Chiara Braga, capogruppo alla Camera dei deputati. Presenti per l’occasione anche l’onorevole Augusto Curti e i quattro candidati Francesco Ameli, Fabiola Diomede, Enrico Piergallini e Margherita Sorge. "Queste regionali sono una battaglia decisiva per le Marche – esordisce la Braga –, una regione che merita di tornare ad essere un punto di riferimento per l’area centrale del nostro paese. Dobbiamo chiudere una parentesi nera di questa regione, dove abbiamo assistito all’arretramento e alla degenerazione sotto tanti punti di vista. Con Ricci sono state costituite le condizioni per costruire una coalizione larga. La destra si può battere con la qualità della nostra classe di dirigenti. Da qui deve partire un messaggio di fiducia e di speranza per chiudere prima possibile questa brutta pagina. Sul tema delle aree interne c’è una negazione e un rifiuto nel pensare che le zone dell’entroterra possano diventare una risorsa. La sanità è la vera sfida di questo tempo. Non si gioca sulla pelle delle persone". A fare gli onori di casa il segretario comunale Angelo Procaccini e l’onorevole Augusto Curti. "Stiamo vivendo un momento molto complicato – aggiunge il deputato –, saluto i candidati. È il momento delle ultime ore e degli ultimi sforzi. Il programma elettorale di Ricci è quello giusto per ridare dignità ai marchigiani. Il tema della Zes è soltanto una di tante promesse elettorali non mantenute. La sanità, l’export, la chiusura di molte aziende e tanti preoccupanti dati che confermano un fallimento totale sulle politiche economiche ed industriali. Nel 2023 siamo stati noi a fare una battaglia quando si discuteva della possibilità di essere inseriti nella Zes. Oggi la Meloni invece lancia una proposta di fatto vuota. Mentre si continua a fare promesse, il tessuto marchigiano però continua a soffrire".

Si è parlato anche di difesa e garanzia dei diritti civili. Il momento centrale dell’iniziativa è stato il collegamento con l’onorevole Arturo Scotto in diretta dalla Global Sumud Flotilla, partita per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Proprio nella serata di martedì l’imbarcazione è stata oggetto di un nuovo e violento attacco in acque internazionali al largo di Creta.

Massimiliano Mariotti