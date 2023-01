"Brancadoro, no al residenziale"

Area Brancadoro, due parole che dopo anni tornano a suscitare domande e dubbi: riflessioni sul futuro di una parte piuttosto importante di San Benedetto, una porzione della città che per tanto tempo è rimasta pagina bianca in attesa di autore. Tre giorni fa la svolta, con l’acquisto dell’appezzamento per 2.080.000 euro. Il mystery sull’identità dell’aggiudicatario è durato meno di 24 ore: si tratta del gruppo Rapullino, sponsor della Sambenedettese e titolare della Sideralba spa, azienda attiva nel ramo edile ed industriale. La notizia di base, insomma, è quantomeno duplice: il lotto ha un nuovo proprietario, e questo non è il comune di San Benedetto. E quindi se per conoscere il futuro della Brancadoro bisognerà aspettare – il gruppo imprenditoriale, in tal senso, non si è sbottonato – la reazione dei consiglieri è stata immediata, a prescindere dal colore politico. "Da presidente della commissione urbanistica – dice Annalisa Marchegiani (Verdi) – posso dire che di sicuro i nuovi proprietari non potranno fare quello che vogliono: ricordo a tutti che ci sono vincoli ineludibili di destinazione a verde sportivo, con esplicita previsione di un terzo del totale a verde pubblico. Vigileremo al fine di garantire la realizzazione di una massa di verde compatta, e affinché quell’area non diventi oggetto di ulteriore carico urbanistico".

L’opinione viene pienamente condivisa dal capogruppo di Europa Verde Paolo Canducci: "Non permetteremo l’approvazione di varianti di tipo residenziale – aggiunge il consigliere – la Brancadoro è strategica e la sua vocazione naturale è l’attività sportiva. Va pure detto che il comune avrebbe potuto fare uno sforzo per acquisirla, anche nell’ottica del recupero del credito Imu che aveva maturato". Sulla questione Imu ritorna l’ex sindaco Pasqualino Piunti: "Durante la mia amministrazione, ci integrammo all’ipoteca legale della San Paolo per il recupero delle debenze – afferma il forzista – Ora, voglio ricordare l’impegno preso dall’assessore Gabrielli a redigere un piano regolatore della città: l’attuale amministrazione ha subordinato l’approvazione di qualsiasi proposta progettuale a questo documento. Vedremo se il tanto sbandierato prg sarà come l’araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa". Forza Italia insiste: "L’amministrazione avrebbe potuto accendere un mutuo per acquisire la Brancadoro – conclude il capogruppo Stefano Muzi – sarebbe stato un buon segnale per la città. Ora è necessario ribadire in ogni sede i vincoli cui è sottoposta quest’area".

Giuseppe Di Marco