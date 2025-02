"Brancadoro, un muro di silenzio"

"Dal Comune sessantamila euro per il Piano Particolareggiato dell’Area Brancadoro. Ci si sta lavorando?" La consigliera Luciana Barlocci, dopo il consiglio comunale aperto di sabato, ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco Antonio Spazzafumo, in qualità anche di assessore all’Urbanistica, per fare chiarezza sulle scelte dell’amministrazione. Barlocci denuncia la mancanza di trasparenza e l’assenza di risposte da parte della giunta su una zona ritenuta strategica per la città. "È inaccettabile che l’amministrazione continui a nascondersi dietro un muro di silenzio" ha dichiarato la consigliera, facendo riferimento anche alla vicenda della stradina di collegamento tra la SS16, l’Istituto Guastaferro, il Riviera delle Palme e Viale dello Sport, che secondo Barlocci avrebbe smascherato l’inefficienza dell’attuale governo cittadino. Il nodo centrale della questione riguarda il ritrovamento della delibera del 2004, che tuttavia, secondo la consigliera, non modifica la necessità di azioni che dovevano essere avviate già nel giugno 2024, quando la società Sideralba Spa ha presentato una Scia per la propria area di competenza. "Il sindaco ha agito con superficialità e incompetenza, caratteristiche che hanno segnato l’intero mandato. I pubblici amministratori devono difendere i diritti della collettività, trovare un equilibrio costruttivo tra interesse pubblico e privato, ed evitare contenziosi infiniti e costosi che gravano sui cittadini. Invece, questa amministrazione continua a spendere cifre esorbitanti in consulenze legali esterne".