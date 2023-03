Breda cambi, servono punti subito

di Flavio Nardini

È il calcio, bellezza. Materia difficile da studiare, soprattutto in un campionato come la serie B. Ecco allora che l’Ascoli, da un possibile sogno playoff cullato fino a un paio di settimane fa si ritrova invischiata nella lotta per non retrocedere. Tre sconfitte consecutive, seppur diverse per modalità e approccio, sembrano aver fatto svanire l’effetto Breda. Servono punti e sevono subito, perché il campionato cadetto è talmente strano che un paio di giornate possono far dimenticare anche i peggiori incubi. C’è bisogno della squadra brutta, sporca, cattiva e concreta vista con l’arrivo del tecnico. Proprio a lui il compito di riprendere la rotta, anche con scelte eclatanti: il risultato viene prima di tutto.