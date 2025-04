Brilla il circolo tennis ’Beretti’

Ancora un bel successo per il Circolo Tennis ‘F. Beretti’ di Grottammare alla Coppa delle Province disputata a Terni lo scorso weekend. Si è, infatti, conclusa la fase interregionale Marche-Umbria, che ha visto la partecipazione di sei Province, tra Marche e Umbria. (Ascoli Piceno e Fermo, Ancona, Pesaro, Macerata, Perugia e Terni). La squadra di Ascoli e Fermo ha battuto Pesaro 5/4 e Perugia 6/3, qualificandosi alla fase di Macroarea, che si terrà a Terni dal 25 al 27 aprile presso l’Happy Village. Decisivi i singolari di Alessandro Pomili, under 8, del Circolo Beretti, che lo hanno visto vittorioso contro la Provincia di Pesaro e Perugia. Ha disputato buone gare anche Pietro Cimini, under 10, ma non è riuscito a concludere vittoriosamente i suoi incontri nel doppio. Il Circolo ‘F. Beretti’ ringrazia il vice capitano Jonathan Diomedi per tutto il supporto fornito ai ragazzi in gara.