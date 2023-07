Brilla la notte a Villa Vitali C’è l’esibizione di Jacopo Tissi, stella internazionale del balletto

Brilla una stella nel cielo fermano, per una serata che si preannuncia densa di emozioni. Con Jacopo Tissi, star internazionale del balletto, brilla la Notte della Stella questa sera a Villa Vitali per Civitanova Danza in trasferta a Fermo. L’evento è realizzato, in collaborazione con il Comune di Fermo, nell’ambito del festival dedicato al maestro Enrico Cecchetti, promosso su iniziativa della Città di Civitanova Marche, dell’Azienda Teatri di Civitanova e dell’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. Primo ballerino italiano a diventare étoile della compagnia Bolshoi, tempio russo del balletto che ha dovuto lasciare dopo l’inizio della guerra in Ucraina, classe ‘95, Jacopo Tissi ha iniziato sin da giovanissimo a studiare danza all’Accademia del Teatro alla Scala. Polina Semionova, Alina Cojocaru, Ksenia Ovsyanick, David Motta Soares, Alejandro Virelles, star internazionali del balletto, saranno con lui a dare vita a Past forward. Tra passato e futuro, un viaggio meraviglioso tra le coreografie di grandissimi maestri, per uno spettacolo che unisce ed esprime diversi stili, esperienze già vissute e altre ancora da sperimentare. Tissi era ieri a Fermo, a incontrare gli amministratori, accompagnato dal sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica per un momento di incontro prima dello spettacolo: "E’ un onore poter avere in città una stella della danza come Jacopo Tissi, un nome affermato e importante che dà lustro a questa arte e che noi ospitiamo nell’arena di Villa Vitali grazie alla collaborazione con Civitanova Danza", ha sottolineato Calcinaro. Ciarapica ha raccontato i 30 anni di Civitanova Danza, da festeggiare con un artista che coniuga arte, eleganza e tecnica della danza. Maria Luce Centioni, presidente Teatri di Civitanova, ha spiegato, insieme col direttore di Civitanova danza, Gilberto Santini: "Civitanova è una delle poche città in Italia che vanta un’azienda autonoma per i teatri, che collabora e si interfaccia con l’amministrazione comunale. Lo spettacolo di Jacopo Tissi e di altre stelle del balletto è la testimonianza della qualità di un festival che negli anni è cresciuto perché ha cercato sempre di proporre la grande danza". Felice di avere un grande evento di danza anche l’assessore alla cultura, Micol Lanzidei, che parla di sinergia sempre più forte con la vicina Civitanova. Il giovane Jacopo Tissi si è detto incantato dai luoghi della cultura fermani: "E’ sempre bellissimo conoscere e vedere località nuove e si percepisce subito l’amore che avete per l’arte, per il bello e la cultura. Andate a teatro, ricercate la bellezza, è formativo, è per tutti noi. La danza come ogni arte si ama e questo amore per me è indescrivibil". Biglietteria presso Villa Vitali 331 2767671. Inizio spettacolo ore 21.30.

Angelica Malvatani