Brilla la stella della scienziata. Corradetti

Si è concluso a Ravenna il 78° congresso della Società italiana di Anatomia e Istologia, organizzato dalla professoressa Mirella Falconi sotto la presidenza del professor Lucio Cocco. Le sessioni si sono aperte con letture magistrali tenute da scienziati di fama internazionale, tra cui Sir Paul Nurse, Premio Nobel per la Medicina nel 2001, e Bruna Corradetti, eccellenza marchigiana: la scienziata è originaria di Castignano, oggi dirige un gruppo di ricerca nel Baylor College of Medicine di Houston (Usa).

Nel suo intervento, la dottoressa Corradetti ha presentato lo sviluppo di tecnologie innovative per la medicina rigenerativa nel suo laboratorio a Houston: approcci capaci di riattivare il potenziale rigenerativo del corpo umano in condizioni di danno cronico, applicati al trattamento delle ferite non cicatrizzanti e agli interventi prenatali di malformazioni congenite. Progetti di frontiera, sostenuti da finanziamenti federali, che mirano a creare un ambiente pro-rigenerativo per affrontare patologie croniche e degenerative.

Accanto alla ricerca, la scienziata ha posto l’accento sulla necessità di costruire un ambiente sostenibile per la scienza e per chi la pratica. Rivolgendosi in particolare a studenti e giovani ricercatori, ha sottolineato il ruolo cruciale del mentore nel supportare la crescita professionale delle nuove generazioni. Ha ricordato come la scienza sia ‘un mare in tempesta, difficile da navigare’, e come sia essenziale aprirsi a nuove opportunità, imparare a condividere idee e difficoltà, coltivando una rete di sostegno reciproco.

Questi temi rientrano pienamente nella missione che da anni guida la dottoressa Corradetti: promuovere lo sviluppo di giovani ricercatrici e ricercatori, affinché possano affrontare con coraggio e creatività le sfide di un percorso complesso ma straordinariamente arricchente.

