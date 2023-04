Brillano le Angels skating

La Asd Angels-Skating di Grottammare inizia al meglio la stagione 2023 del pattinaggio artistico. Le giovanissime atlete, preparate dai tecnici Monica Delli Figorilli, Luna De Silli e Francesca Censori, hanno ottenuto brillanti risultati ai Campionati Regionali UISP di Corinaldo. Alice Carosi ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale nella formula promo B, Arianna Carosi ha ottenuto il terzo posto nella formula promo A e Haila Gonzalez l’argento nella formula promo C. Da segnalare anche le ottime prestazioni di Angelica Pacchioli ed Aurora Bianconi. Le più esperte Sofia Tossici e Martina Acciarri hanno partecipato al Memorial Carmela Grillo a Roma ottenendo il 3° posto nelle loro categorie. Anche nel Trofeo Regionale Fisr di Camerano, riservato alle Giovani Promesse, le atlete grottammaresi si sono ben distinte. Nelle rispettive categorie: Elisabetta Fioravanti e Valentina Schiavi, seconde, Alice Toriello terza, oro per Alice Carosi ed Arianna Carosi, ottimi piazzamenti per Haila Gonzalez, Angelica Pacchioli ed Aurora Bianconi. Ora tutte in pista a preparare i prossimi impegni regionali UISP e FISR in vista dei Campionati nazionali. Soddisfatto il presidente Girardi, instancabile guida dell’Associazione.