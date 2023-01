Ascoli, fa il brindisi di Capodanno con la candeggina e si sente male

Un brindisi (foto d'archivio)

Ascoli, 1 gennaio 2023 – Brindisi e paura ad Ascoli la notte di Capodanno: è fuori pericolo il giovane ascolano che, per errore, ha ingerito candeggina, accusando difficoltà respiratorie: a chiamare i soccorsi sono stati gli amici, con i quali stava brindando.

Nelle Marche la notte di San Silvestro ci sono stati tre feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.

Sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, per diversi cassonetti andati a fuoco.

L'incidente più grave è avvenuto a Falconara, in provincia di Ancona, dove a una 26enne è esploso un petardo in mano mentre festeggiava con gli amici. In ospedale sono finiti anche un giovane, ferito dall'esplosione di un botto e dimesso questa mattina, e un trentenne anconetano che si è dato una violenta martellata alla mano mentre cercava di piantare nel terreno un paletto per i fuochi di artificio.