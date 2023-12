Bros Manifatture in crescita

Il presidente di Bros Manifatture, Lanfranco Beleggia, azienda leader nel settore della gioielleria con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, ieri ha incontrato i dipendenti per il tradizionale discorso di fine anno, condividendo nell’occasione i risultati raggiunti nel corso dell’anno dai brand del gruppo, tra cui Pianegonda, Rosato, Brosway, S’Agapõ, Bros e Dhiva. L’azienda ha registrato un incremento di fatturato di circa il 10% rispetto all’anno precedente, dimostrando così una crescita solida e costante. Lanfranco Beleggia si è detto fiero dei risultati ottenuti e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e del senso di responsabilità come chiavi del successo raggiunto. Un momento di condivisione che ha rappresentato non solo un’occasione per celebrare i successi ottenuti, ma anche per consolidare il legame tra le persone che fanno parte della grande famiglia Bros Manifatture. Al termine brindisi finale e scambio di auguri.