Brunone presidente Wap: "Promuoviamo le attività"

E’ Sara Brunone la nuova presidente di Wap, l’associazione dei commercianti del centro storico. Succede a Giuseppe Morganti che ha diretto l’associazione nata nel 2016 dalle ceneri di ‘Ascoli In Centro’. Sara Brunone, stimata titolare di una storica boutique, sarà affiancata dall’ottico Massimo Di Ferdinando che è stato nominato tesoriere, mentre il segretario è Maurizio Detto. Paola Cavaliere è il vice presidente esterno con la delega di poter far iscrivere all’associazione persone che non hanno attività in centro, ma che comunque sono residenti e parte attiva della zona. Il nuovo direttivo di Wap, con Cinzia Marini e Patrizia Leanza, è stato presentato ieri alla ‘Galleria Insieme’.

"Abbiamo registrato in questo momento il numero record di 101 soci – ha dichiarato la presidente Brunone – e voglio ringraziare Peppe Morganti che mi ha preceduto e che ha fatto un grandissimo lavoro. Il nostro obiettivo è promuovere le attività commerciali del centro; attuare collaborazioni con altre associazioni e rendere più pulite le aree in cui operano i negozi del cuore della città. Vogliamo introdurre l’idea di Pet Friendly, ovvero cercare di rendere Ascoli una città inclusiva anche con gli animali che possano avere accesso all’interno dei negozi del centro. Stiamo organizzando due giornate a riguardo dove cercheremo di stimolare e incoraggiare i padroni degli animali domestici ad avere un comportamento corretto nei confronti degli amici a 4 zampe aiutando anche noi commercianti".

Massimo Di Ferdinando ha poi proseguito: "Noi non vogliamo organizzare manifestazioni ma partecipare ai progetti della città attraverso il nostro operato sottolineando l’importanza di crescere e migliorare il commercio ascolano. Obiettivo che è al centro del corso di formazione gratuito per i negozianti iniziato proprio ieri, grazie alla partecipazione dell’esperto Massimiliano Alvisi. Ci stiamo rapportando con varie imprese e con l’Unicam abbiamo abbracciato una collaborazione con l’allestimento delle vetrine di varie attività del centro con le opere realizzate dagli studenti".

Soddisfatto anche Massimo Detto: "Dopo aver intrapreso una collaborazione con l’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’, con 150 mini-lampadari riservati ai negozi realizzati da Claudia Antonini, adesso si punta ad una intesa con la Quintana e ne abbiamo già parlato con il Presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti".

Valerio Rosa