Brutta ferita per un cane in una trappola illegale

Ancora un episodio di bracconaggio a Castel di Lama: un cane è caduto vittima di una trappola illegale per animali, di quelle utilizzate dai bracconieri per piccoli cinghiali o volpi. E’ stata la polizia locale, guidata da comandante Luca Brandimarti, su segnalazione di alcuni cittadini, giovedì scorso, ad intervenire. L’intervento ha previsto la perlustrazione del territorio lungo il torrente Lama, nella frazione di Collecchio: l’animale è stato ritrovato e messo in salvo. La povera bestiola si era lamentata a lungo, a seguito del dolore per la profonda ferita riportata alla zampa. Abbaiando ininterrottamente l’animale aveva attirato l’attenzione di alcune persone, che hanno lanciato l’allarme. Il comandante Brandimarti dopo diverse ricerche è riuscito ad individuare la povera bestia, che era stretto ad una zampa da un cappio in acciaio. Il cane gravemente ferito è stato sottoposto alle cure veterinarie nel canile sanitario di Offida, per fortuna è fuori pericolo.