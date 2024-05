Brutta sorpresa per l’autista dei mezzi Aci. Trova il cancello del deposito sbarrato dai lupi

Brutta sorpresa per l’autista dei mezzi dell’ACI, in via Valtiberina, zona Agraria a Porto d’Ascoli. Nella notte fra lunedì e martedì ha trovato il cancello del deposito dei mezzi di soccorso stradale sbarrato da tre lupi. L’uomo era stato svegliato dal sistema d’allarme entrato in funzione ed aveva ricevuto il segnale attraverso il cellulare. Considerati gli eventi che stanno caratterizzando gli ultimi mesi, l’uomo si è alzato ed è andato a fare un controllo, ipotizzando anche che potesse essersi trattato dell’interruzione dell’energia elettrica per via del maltempo in atto. Arrivato sul posto, a presidiare il cancello ha trovato tre grandi lupi per niente intimoriti della presenza dell’uomo che, prima di entrare nel piazzale dove si trovano i mezzi, ha dovuto aspettare che gli indesiderati ospiti decidessero di allontanarsi. Dunque i lupi sempre più vicini alle case dove trovano cibo. I residenti temono che la sparizione di alcuni gatti, denunciata ultimamente in diverse zone della Riviera, possa essere opera dei lupi.