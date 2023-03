’Brutto anatroccolo’: domenica a teatro con i più piccoli

Oggi per il cartellone ’Domenica in Famiglia’ realizzato da Comune e Amat al Teatro Concordia la compagnia Tpo in ’Il brutto anatroccolo’ tratto dalla celebre fiaba di Andersen, interpretato da Francesco Dendi, Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci e la regia di Francesco Gandi e Davide Venturini, con inizio dello spettacolo alle ore 16.30. Consigliato dai 4 anni in su, lo spettacolo, co-prodotto con Teatro Metastasio di Prato, combina linguaggi classici e impianto scenografico contemporaneo. Info 0735588246.