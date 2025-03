Brutto infortunio in campagna

Ha rischiato davvero grosso V. C., pensionato di 78 anni, che è rimasto ferito mentre stava lavorando con una motozappa su un terreno in località Colle Navicchio,a Monteprandone. L’infortunio si è verificato nel pomeriggio di ieri e subito sul posto, appena scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto. Il medico dell’emergenza ha prontamente tamponato le lacerazioni prodotte dalle lame dell’attrezzo agricolo agli arti inferiori, in particolare alla gamba sinistra. Il paziente è stato messo in sicurezza e poi trasportato al ‘Madonna del Soccorso’ in codice giallo traumatico. Le ferite non hanno richiesto la centralizzazione del pensionato all’ospedale di Ancona. Sul luogo dell’infortunio sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco di San Benedetto che si sono occupati della messa in sicurezza della motozappa.