Bucciarelli vince la Straregata: "Nella squadra tantissimi giovani"

Sono state trentadue, le imbarcazioni che hanno preso parte all’edizione 2024 della Straregata, competizione velistica organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese, valevole come 26esima edizione del Memorial ’Manuela Sgattoni’, trofeo che è stato assegnato a Bruno Bucciarelli con l’imbarcazione Adrenalina: seconda classificata in classifica generale, l’imbarcazione ’Poquito’ di Piero Caporali e terza ’Reve de Vie’ di Angelo ed Ermanno Galeati. "Ringrazio per l’impegno tutti i componenti dell’equipaggio – ha dichiarato l’armatore Bruno Bucciarelli – molti dei quali sono davvero giovani. Ho questa passione da tanti anni, oggi mi ritrovo a veleggiare con i nipoti di coloro i quali iniziarono con me".

"L’entusiasmo che caratterizza la nostra Straregata – dice la vicepresidente, Laura Cennini – dimostra quanto i soci del Cns reputino importante la manifestazione e ne facciano un momento conviviale e di grande divertimento". Altri risultati della Straregata, ’Adrenalina’ di Bruno Bucciarelli prima classificata nella categoria 1, nella 2 la prima è ’Poquito’ di Piero Caporali, nella categoria 3 ’Camaleonde’ di Gianluca Canala e nella categoria 4 ’B Life’ di Armando Cesare. La Straregata sociale è stata l’occasione per premiare gli armatori Ermanno e Angelo Galeati, Campioni d’Italia nella categoria Orc con l’imbarcazione Reve di Vie.

A Ermanno Galeati è stato anche consegnato il Collare d’Oro, il più alto riconoscimento sportivo del Cns, pechè "in oltre 50 anni di appartenenza all’associazione ha portato ripetutamente e con grande onore il guidone del Cns sui podi delle più importanti competizioni veliche d’altura, nazionali ed internazionali, sempre animato da uno spirito sportivo esemplare e di guida per tante generazioni di velisti". Un attestato di riconoscimento è stato consegnato a tutti i membri dell’equipaggio della ’Reve de Vie’ "per l’impegno, la dedizione, lo spirito di squadra e i successi sportivi raggiunti nelle competizioni veliche d’altura".

Stefania Mezzina