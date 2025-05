Buche in via della Palude, lettera di protesta al Consind

Sono ancora le pericolose buche sull’asfalto a provocare le proteste dei cittadini, in particolare dei ciclisti. In tempi di green economy e di richiami ad utilizzare sempre di più le due ruote, occorre poi fare i conti con lo stato delle strade, nel centro storico di Ascoli, ma soprattutto in periferia. Si susseguono in questi giorni le segnalazioni sulle tante buche presenti sulle strade cittadine.

Qui siamo in via della Palude, una strada molto trafficata perché unisce la Zona Industriale alla statale Salaria, poco prima del centro commerciale Città delle Stelle da una parte e dell’ingresso nel Comune di Castel di Lama dall’altra. Lungo la strada ci sono anche due aree di servizio, per cui il tratto è molto utilizzato anche da moto, auto e dai mezzi pesanti.

Alcuni mesi fa era stata inviata una lettera di protesta alla direzione del Piceno Consind che cura la manutenzione delle strade lungo l’Asse Attrezzato ed era stato promesso, in risposta, che a breve anche via della Palude sarebbe stata riasfaltata. Ma la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Ieri un ciclista è caduto e ha rischiato di farsi molto male.

Nella foto si nota bene lo stato dell’asfalto sotto al cavalcavia ferroviario, ma è tutta la strada a presentare pericolose buche, che con le piogge aumentano sempre più le loro dimensioni. Ma a nessuno sembra importi nulla.

Valerio Rosa