Budapest e Grottammare nel segno di Liszt. Collaborazione per studenti e insegnanti

Liszt Academy Budapest e Academy Liszt Music Art Grottammare hanno firmato l’accordo di mobilità Erasmus. Un accordo che creerà nuove partnerships. Il beneficio della mobilità e la creazione di un ’link’ tra la Liszt Academy di Budapest e l’Academy Liszt Music Art di Grottammare, svilupperanno future collaborazioni con mobilità di insegnanti e studenti. L’evento è patrocinato dall’Accademia d’Ungheria in Roma. Intanto è stato programmato un evento per ricordare Ferenc Liszt il 22 ottobre, giorno del suo compleanno, che si terrà nella chiesa San Pio V e sarà tenuto dal pianista Laszlo Borbely professore, assistente presso l’Accademia di Musica Liszt di Budapest, che ha già pubblicato più di 10 album da solista presso la Hunnia Records. "Come insegnante spero che il concerto non sia solo un’impronta della mia attitudine artistica – spiega Laszlo Borbely – ma anche un modo per tramandare l’eredità di Liszt".