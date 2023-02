Bufera di neve e vento sulla piana di Castelluccio: “Pomeriggio da incubo, bloccati quattro ore”

Ascoli Piceno, 5 febbraio 2023 - Momenti di grande apprensione questo pomeriggio per decine di persone bloccate sulla piana di Castelluccio. A causa delle forti raffiche di vento che hanno causato imponenti accumuli di neve, le strade provinciali che conducono a Norcia e Forca di Presta erano bloccate.

In serata gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a soccorrere tutte le persone (circa dieci auto e un bus turistico) portandoli a valle. Tra le persone coinvolte anche ascolani, tra cui chi si è sfogato sui social: "Un pomeriggio da incubo, bloccati per quattro ore tra Forca di Presta e Castelluccio. Quando abbiamo telefonato al 113 per chiedere aiuto ci hanno riattaccato dicendo che c'erano altre emergenze. I primi soccorsi sono arrivati dopo numerose chiamate".