Bufera Fondazione Carisap. Choc dopo le dimissioni, candidature entro il 23 ottobre. Ecco le tappe della vicenda

Era diventata ormai insanabile la frattura fra il cda guidato dal presidente Mario Tassi e l’organo di indirizzo della Fondazione Carisap; le dimissioni presentate ieri l’altro dai vertici sono state l’inevitabile conclusione di una vicenda che per sei mesi si è trascinata fra rapporti ridotti ai minimi termini, schermaglie dialettiche e non. La crisi interna alla Fondazione è deflagrata giovedì quando l’organo di indirizzo si è presentato alla riunione convocata per revocare il cda con una relazione di 28 pagine che riassumeva i motivi della sfiducia. Tassi e il cda hanno giocato d’anticipo e si sono dimessi (tranne Tagliabue).

Tutto nasce dalla lettera datata 3 aprile 2023 del segretario Zappasodi che evidenziava una situazione di illegittimità, retaggio della precedente gestione. Chiaramente ieri, dopo le dimissioni, la domanda è stata spontanea. Perché Zappasodi non ha evidenziato prima il problema? Non spettava a lui, ma al collegio sindacale farlo e invece ha taciuto, è la spiegazione interna all’organo di indirizzo. Fatto sta che il 4 aprile scorso 10 componenti hanno chiesto la convocazione dell’organo di indirizzo per ascoltare il segretario generale ed acquisire eventualmente un parere legale. La riunione è stata fissata al 19 aprile: in precedenza (il 14 aprile) il presidente Tassi ha convocato un cda dando incarico ad alcuni legali di esaminare il caso. Il 18 aprile ha inviato una lettera all’organo di vigilanza (nel frattempo informato dal collegio sindacale), muovendo critiche all’iniziativa del segretario Zappasodi, affermando che le delibere messe in discussione dallo stesso erano tutte legittime. Il 19 aprile c’è stata la frattura "ufficiale" con l’organo di indirizzo i cui componenti si sono sentiti scavalcati dalle iniziative di Tassi e il cda. Lo scontro è stato duro durante una riunione fiume con richiesta di assunzione di responsabilità da parte di tutti. Parlandosi di "illegittimità statutarie" di competenza anche dell’organo di indirizzo, i componenti hanno deciso di nominare l’avvocato Andrea Zoppini per un parere legale e di istituire una commissione composta dal presidente, un componente dell’organo e un consigliere d’amministrazione per coordinare il lavoro coi legali. Anche il collegio sindacale ha poi dato incarico a Zoppini a fine giugno.

E’ quindi arrivato il parere del collegio sindacale che ha affermato che le delibere erano contro lo statuto, illegittime. Sul punto ha concordato l’avvocato Zoppini aggiungendo che erano state assegnate mansioni al dirigente, cosa che non si poteva fare per legge. Anche per i legali del cda quelle delibere erano "disallineate con lo statuto". L’11 settembre il cda ha chiesto la modifica dello statuto e avviato un procedimento disciplinare a Zappasodi. A seguito di ciò l’organo di indirizzo, non intenzionato a procedere oltre in quella situazione, ha fatto la richiesta di revoca e l’epilogo è giunto giovedì con le dimissioni del cda. Ieri è stata avviata la procedura per la designazione del presidente e di cinque consiglieri, tra i quali il vicepresidente e i componenti del cda. Il presidente facente funzioni Fabio Paci ha invitato i componenti l’organo di indirizzo a presentare le indicazioni dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore, fissando il termine del 23 ottobre per la presentazione delle candidature. Ciascun componente dell’organo di indirizzo, ai fini dell’individuazione dei consiglieri da eleggere nel cda, può esprimere una sola candidatura con relativo curriculum, sottoscritta dal componente l’organo di indirizzo e dal candidato presentato. Possono candidarsi tutti i soggetti che hanno i requisiti previsti dallo Statuto.

Peppe Ercoli