Bufera sull’ospedale a Ragnola: c’è il caso dell’ex ragioneria

Bufera sulla localizzazione del nuovo ospedale e della casa di comunità: non è certo che il terreno individuato per le future strutture sanitarie sia idoneo. È questo ciò che si sospetta, visto che secondo indiscrezioni, poi smentite dal vertice di Viale De Gasperi, il comune si sarebbe informato sulla possibilità di spostare l’istituto ‘Capriotti’ da via Sgattoni: l’ex ragioneria, però, sta per beneficiare di un duplice intervento da oltre 6 milioni da parte della provincia e Palazzo San Filippo, in tal senso, non ha alcuna intenzione di annullare o rimandare i lavori. I dubbi, però, restano. Ad avanzarli è la consigliera Aurora Bottiglieri, che chiede spiegazioni al sindaco Spazzafumo. "Siamo oramai abituati a uscite che trasmettono improvvisazione e incapacità programmatica – commenta la dottoressa - ma quella della demolizione e ricostruzione in zona Sentina dell’istituto ‘Capriotti’ le batte tutte". A fine ottobre, la provincia presentava al comune richiesta di Scia per l’adeguamento sismico del ‘Capriotti’. "Il comune, in data odierna, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica – continua Bottiglieri - per cui oggi la provincia può iniziare i lavori". Nel frattempo, però, in comune si sarebbe fatta strada l’ipotesi di ricostruire la scuola in un altro sito "con il parere contrario della provincia, senza disporre delle risorse economiche necessarie, senza sapere su quale area e con quale strumento urbanistico. Posta la non fattibilità del progetto per le ragioni sopra esposte, chiediamo pubblicamente al sindaco di conoscere quali siano le ragioni che sono alla base di questo bizzarro proposito. Non vorremmo che la ratio di questa scelta - conclude la consigliera - stia nell’impossibilità di far coesistere nello stesso fazzoletto di territorio l’ex ragioneria, la casa di comunità, lo studio medico Acciarri ed il nuovo ospedale".

Immediata la replica di Antonio Spazzafumo: "Smentisco categoricamente non solo di aver mai proposto la delocalizzazione dell’istituto ‘Capriotti’ - dice il sindaco - ma anche di aver partecipato all’incontro con i rappresentanti della provincia convocato il 17 marzo scorso per esaminare il progetto di adeguamento sismico della scuola. Essendo impegnato in un altro incontro, sono infatti entrato nella sala giunta a riunione quasi conclusa per salutare i presenti". La domanda centrale, però, rimane: il sito di via Sgattoni sarà idoneo per la realizzazione delle strutture sanitarie che vi sono state previste?

Giuseppe Di Marco