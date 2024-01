Bufera tra Italia Viva e Pd: "Procaccini pensi ai suoi"

Partito Democratico-Italia Viva, continua il botta e risposta che ha tenuto banco negli ultimi giorni e che ha visto le sezioni cittadine dei due partiti affrontarsi a viso aperto a suon di stoccate decise. Nella giornata di ieri Maria Stella Origlia e Giuseppe Silvestri, rispettivamente coordinatori provinciale e comunale Iv, sono tornati a rispondere al consigliere di opposizione Angelo Procaccini. Quest’ultimo prima aveva scritto una lettera aperta a Renzi per denunciare l’appoggio di Italia Viva al centro-destra cittadino nelle prossime e ormai imminenti amministrative. A seguire, rispondendo alle puntualizzazioni ricevute, lo stesso era tornato a rincarare la dose parlando di "vergogna nell’appoggiare Fioravanti". "Notiamo che il segretario del Partito Democratico, Procaccini, non si rassegna ad accettare il fatto che il tempo in cui il Pd decideva anche per gli altri partiti è finito – spiegano da Italia Viva –. In quanto a vergogna rimandiamo al mittente queste inqualificabili accuse, che denotano i motivi per cui ormai è costretto a buttarla in cagnara. Lui faccia le proprie scelte e si occupi della sua campagna elettorale se ne è in grado. Italia Viva ha ultimato i congressi e ha determinato gli assetti dei propri organismi sul territorio. Non è certo Procaccini che dice a noi come e quando convocarli. A casa nostra non esistono correntismi come per il Pd in cui si elegge un segretario nazionale e dopo un anno viene messo in discussione. Noi abbiamo regole chiare e i congressi le hanno definite; e non sono in discussione. Le regole del Pd non ci appartengono. Non è certo il Pd ascolano che ha voce in capitolo su questo tema. Se Procaccini insiste su questo filone evidentemente si trova nelle condizioni di non avere più argomenti per impostare una campagna elettorale e sicuramente danneggia anche le forze che compongono la sua coalizione le quali non condividono questo suo atteggiamento compulsivo. Il partito di Renzi lui non lo conosce. Italia Viva non si lascia intimorire da queste vergognose azioni, anzi, risponde con la politica. Noi non usiamo l’arroganza del Pd. Rispondiamo con il sorriso. Consigliamo a Procaccini di occuparsi dei propri affari anche a tutela di immagine del candidato che hanno scelto di sostenere. Giuseppe". Un nuovo capitolo della telenovela che testimonia in maniera tangibile quanto la bagarre per le prossime comunali sia ufficialmente entrata già nel vivo.

Massimiliano Mariotti