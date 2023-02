Bullismo a scuola, più casi "Ma non è ancora allarme"

Il 22,3% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle Marche ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo da parte dei pari, il 19% in modo occasionale, il restante 3% circa in modo sistematico. E ancora, il 18% ha preso parte attivamente a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna, il 16,6% in modo occasionale, mentre l’1,6% in modo sistematico. I dati sono frutto dell’ultima rilevazione effettuata dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche attraverso un questionario rivolto alle scuole e sono in grado di dare un’idea della dimensione del fenomeno nella regione. Fenomeno del quale si discuterà ampiamente oggi ad Ascoli, in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, dalle 19, al teatro Ventidio Basso, dove è in programma l’evento ‘Eroicamente insieme contro il bullismo’ organizzato dal Coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti marchigiani con l’Usr Marche. "Sono fenomeni occasionali, sostanzialmente, quelli prioritari – dice il direttore dell’Usr Marche, Marco Ugo Filisetti, a commento dei dati –. Dunque, anche se il bullismo nelle scuole marchigiane esiste, non è ancora allarmante. Per quanto riguarda il cyberbullismo, i dati ci dicono che l’8,4% degli studenti dichiara di averlo subito, di cui il 7,4% in modo occasionale e l’1% in modo sistematico, quindi è altresì abbastanza contenuto. Dal punto di vista attivo, il 7% ha preso parte a episodi di cyberbullismo, ma il 6% in modo occasionale, e lo 0,9% in modo sistematico. In tutte le scuole l’Ufficio scolastico ha istituito la figura del docente referente per il bullismo, anche se gli studenti vi si rivolgono in maniera molto contenuta, solo l’11%".

E ancora, i dati elaborati dall’Usr Marche per quanto riguarda il bullismo basato sul pregiudizio dicono che solo il 7% degli episodi è correlato all’etnia. "Questo sta a significare – continua Filisetti – che la scintilla che fa scattare il fenomeno non è prioritariamente l’etnia, e nemmeno tanto l’omofobia in quanto il dato correlato è del 5%. Anche la disabilità è motivo molto contenuto". Un altro dato meritevole di analisi, infine, è quello relativo al fatto che il bullismo sia più diffuso tra gli istituti professionali, rispetto a quelli tecnici e ai licei: nonostante i primi rappresentino una minoranza nel sistema scolastico, il 41% degli studenti che ha partecipato a episodi di bullismo proviene dagli istituti professionali, con una percentuale più alta nel biennio che va man mano a scendere nel triennio. "Il fenomeno, anche se non è allarmante nelle Marche – conclude Filisetti –, è comunque molto sentito tra i giovani, tant’è vero che è uno dei temi su cui lavorano le consulte degli studenti e un esempio è l’iniziativa che si terrà domani (oggi ndr) ad Ascoli".

Lorenza Cappelli