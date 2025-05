Bullismo al ristorante. Bochicchio: "Incredulo, ora la lotta inizi a scuola"

Il bullismo fa male a chi lo subisce, ma anche alla società. Un fenomeno odioso, che si sta amplificando, a seguito delle difficoltà emotive e della mancanza di modelli positivi e di fattori ambientali. Proprio su questi temi la società, le famiglie, le istituzioni, la scuola devono interrogarsi, non lasciare nulla di intentato ed è necessario creare nuove sensibilità pronte ad affrontare il problema. Purtroppo di bullismo si parla poco e spesso in maniera imprecisa, perché non è semplice distinguere quel flebile equilibrio facilmente valicabile. Tutto dipende anche dalle diverse sensibilità. Nella maggior parte dei casi il bullo agisce nell’ombra, al di fuori del controllo degli adulti. Va anche sottolineato che il bullo ha spesso dentro di sé un profondo senso di inadeguatezza che sfocia in questi comportamenti. Abbiamo chiesto il parere al sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, città teatro di un atto di bullismo ai danni di una ragazza 13 enne, un fenomeno denunciato dalla madre che ha sollevato una serie di domande e soprattutto tanta indignazione.

Sindaco, Castel di Lama è stata teatro di un atto di bullismo, che cosa pensa di questo fatto?

"Sono rimasto incredulo. E’ chiaro che senza una denuncia è difficile intervenire e fare chiarezza sull’intera vicenda, ma è necessario attivare tutti gli strumenti necessari per combattere questo odioso fenomeno. Appena ho saputo dell’accaduto mi sono subito attivato, ho parlato con la preside della nostra scuola media, inoltre come presidente dell’Unione dei Comuni ho allertato i servizi sociali, affinché trovino delle soluzioni".

Che cosa intende per soluzioni?

"Cercare di mettere in campo, per il prossimo anno scolastico, un progetto per sensibilizzare i giovani sul tema, un approccio che coinvolga la scuola, la famiglia e la comunità".

In Vallata si sono registrati diversi fenomeni di microcriminalità, che coinvolgono i giovani, piuttosto preoccupanti, c’è un filo rosso che unisce Castel di Lama, Spinetoli e Colli del Tronto?

"C’è da considerare che Spinetoli e Castel di Lama sono i centri più popolati della Vallata, dove questi fenomeni possono verificarsi, naturalmente va posto l’accento sul tema, vanno accesi dei fari, perché episodi così odiosi non si ripetano più".

Maria Grazia Lappa