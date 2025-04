"Bullismo e cyberbullismo, l’importanza di chiedere aiuto"

Negli ultimi anni il bullismo, ovvero quell’atteggiamento di "sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili" ha avuto un forte incremento, diventando sempre più pericoloso attraverso l’uso delle nuove tecnologie (si pensi al cyberbullismo). Il bullismo può sembrare una problematica molto lontana da noi e dalla nostra vita quotidiana. Spesso, erroneamente, viene associato alle grandi città, ma è un fenomeno allarmante che coinvolge moltissimi giovani anche della nostra realtà locale. Da qui, la volontà di prendere in esame il contesto territoriale intervistando la dottoressa Irene Silvestri che ci ha raccontato la sua esperienza professionale.

Dottoressa, ha mai affrontato con i suoi pazienti problematiche legate al bullismo?

"Sì, ho avuto a che fare con la gestione di casi di ragazzi e di adulti che avevano subito, o erano essi stessi gli artefici, di bullismo negli anni scolastici. Spesso le conseguenze degli atti di bullismo si verificano nel breve e nel lungo termine".

Quali sono, secondo lei, gli strumenti possibili per poter superare queste dinamiche di sopraffazione?

"Se per ‘superare’ intendiamo la capacità di andare avanti dopo aver subìto o essere stati agenti di bullismo, direi che è fondamentale fare appello alle specifiche capacità di resilienza della persona e ad una rete sociale di supporto. Un ragazzino, una ragazzina, vittima o agente di bullismo, è una persona che è in difficoltà e, oltre a ‘mettere in campo’ la sua specifica capacità di reazione di fronte a una situazione di tal genere, deve sapere che può chiedere aiuto e che ci sono persone (genitori, amici, insegnanti professionisti…) pronte ad offrirle quel supporto".

Che consigli si sentirebbe di dare a noi ragazzi?

"Semplificando, gli interventi da mettere in atto sono tre. Parlare per ‘denunciare’: se stiamo vivendo una dinamica di tal genere o vediamo qualcuno invischiato, chiedere aiuto. Parlare per ‘elaborare e guarire’: aprirsi e dialogare di ciò che si vive o si è vissuto è fondamentale per affrontare ed andare avanti. Infine, rispettare: il rispetto è un valore fondamentale per salvaguardare la dignità e la diversità, proprie e altrui. Ci dobbiamo sempre ricordare che meritiamo rispetto e che gli altri, come noi, sono meritevoli di rispetto".

Qual è ’l’arma’ più potente contro il bullismo e il cyberbullismo?

"Come detto in precedenza, soprattutto nel caso di ragazzi e ragazze, ma anche nel caso di adulti, è importante esplicitare la difficoltà vissuta a persone di fiducia e chiedere aiuto".

Maria Karol Bartolini Sara Castelli(Scuola ‘Mattei’ di Castel di Lama)