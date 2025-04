Bullismo, la denuncia: "Mia figlia lasciata sola"

Castel di Lama protagonista di una triste storia di bullismo, vittima una ragazzina di 13 anni. E’ un venerdì sera come tanti altri e i ragazzi sono in pizzeria, quando inizia lo sfottò e i lanci della pizza, la situazione si fa sempre più insostenibile. La ragazza vittima del gesto di bullismo scoppia a piangere, telefona alla madre nella speranza che la venga a riprendere. Intanto i bulli e le amiche la lasciano sola, in lacrime, di notte, su una panchina. Una storia che ha indignato profondamente la mamma della minore, che alla fine ha scoperchiato il velo dell’ipocrisia. "Mia figlia – ci ha raccontato la mamma di Spinetoli – è stata vittima di alcuni bulli, venerdì sera, mentre era in pizzeria a Castel di Lama, un gruppetto di coetanei del luogo l’hanno presa in giro, le hanno cominciato a tirare la pizza con cattiveria, non è la prima volta. Un episodio che ha ferito profondamente mia figlia e mi ha mandato su tutte le furie, perché ho visto la sofferenza di una ragazza, spero che questi fatti non si ripetano mai più, perché sono inaccettabili. l dolore provocato dal bullismo non riguarda solo la vittima, ma lentamente s’insidia nella vita di tutta la famiglia. Per onor del vero devo dire, che sono stata raggiunta telefonicamente da tante persone, persino dal parroco di Castel di Lama don Paolo, tutti hanno voluto farmi sentire il loro sostegno, la vicinanza, questo ci ha fatto bene. Ieri ho parlato anche la preside di Castel di Lama e la cosa più importante è che alcuni ragazzi hanno chiamato mia figlia e le hanno chiesto scusa". Difficile trovare le parole per spiegare cosa si prova: "Scoprire che il proprio figlio è diventata oggetto di scherno pesante e umiliazioni fa male. Hanno chiesto scusa e lei li ha perdonati. Ma sia chiaro non è semplice metabolizzare quanto è accaduto. Mi hanno fatto male, non solo i gesti dei bulli, ma anche il comportamento delle amiche che l’hanno lasciata sola, ho parlato con il preside, perché voglio un impegno, dobbiamo fare qualcosa perché i ragazzi siano più consapevoli, in sintonia e non lascino solo nessuno. Mi impegnerò affinché su questi argomenti si ponga l’accento. Difronte a queste situazioni spesso la vittima dice: ‘ lasciatemi stare’, va detto che quella frase deve essere interpretata come una richiesta di aiuto. Dobbiamo sensibilizzare i nostri ragazzi affinché diventino consapevoli del dolore, che si provoca anche semplicemente lasciando sola la vittima".

Maria Grazia Lappa