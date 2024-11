Buon pari Atletico Ascoli, terzo risultato utile

0

ATLETICO ASCOLI

0

SAN LEUCIO: Draghi 6,5, Franzese 6, Del Bianco 6 (46’ Mema 6,5), Baba 6,5, Pellegrini 6 (60’ Conci 6), Gimenez 6,5, Ercolano 6, Pettorossi 6 (46’ Antinucci 6), De Filippo 6 (60’ Bainotto 6), Cascio 6,5, Miola 6 (85’ Arzura SV). All.: Farrocco 6

ATLETICO ASCOLI: Pompei 6, Nonni 6,5, Mazzarani 6,5, Olivieri 6 (63’ Scimia 6), Minicucci 6 (85’ Mengani SV), Vecchiarello 6, Camilloni 6,5, D’Alessandro 6,5 (90’ Baraboglia SV), Clerici 6 (58’ Severini 6), Ciabuschi 6 (67’ Traini 6), Antoniazzi 6,5. All.: Seccardini 6

ARBITRO: Femia (Palermo–Licari)

NOTE: ammoniti Cascio (ISL); Mazzarani e Vecchiarello (AA). Spettatori 550 circa di cui 15 da Ascoli

Terzo risultato utile consecutivo per l’Atletico Ascoli che allo stadio “Lancellotta” pareggia per 0-0 contro l’Isernia. Per la squadra di Seccardini arriva un punto che conferma la posizione a ridosso della zona playoff, sempre in attesa di recuperare la gara contro l’Avezzano.

La cronaca. Dopo il fischio d’inizio si procede subito su ottimi ritmi, con le squadre che si affrontano senza timori reverenziali. Al 5’ i padroni di casa costruiscono la prima occasione: De Filippo prova a beffare Pompei, con il portiere bianconero che fa buona guardia.

La reazione dell’Ascoli arriva poco più tardi: al 9’ Ciabuschi si libera bene e si trova davanti a Draghi, con l’arbitro che ferma il gioco per un presunto fuorigioco. Gli ospiti insistono ed al 20’ si fanno notare nuovamente in attacco: errore di Franzese in fase di palleggio, Antoniazzi recupera e si invola verso la porta ma prima di concludere a rete viene bloccato dal decisivo intervento di Femia che salva l’Isernia. Il primo tempo prosegue a strappi, con il risultato che resta però inchiodato sulle reti inviolate.

Nella ripresa i ritmi restano costanti, così come la concentrazione in entrambe le metà campo difensive. Al 68’ la squadra di Seccardini va vicinissima al vantaggio: Nonni, su sviluppi di calcio d’angolo, svetta più in alto di tutti e manda di un soffio sul fondo, con la sfera che fa ‘la barba’ al palo. Al 75’ sono ancora gli ospiti ad insistere: punizione dai 20 metri, sulla palla va Vecchiarello che scavalca la barriera ma calcia sul fondo. La sfida arriva così nei minuti finali, con la tensione che cresce così come l’agonismo in campo: l’Isernia torna a farsi notare con un tiro potente di Cascio dalla distanza, mentre in casa Atletico Ascoli è ancora Nonni su sviluppi di corner a mettere i brividi a Draghi. Si tratta dell’ultima chance di una partita molto equilibrata, ma alla quale è mancato solo il gol: termina con un risultato ad occhiali che consente ad Isernia e Atletico Ascoli di dividersi la posta.