Buona amministrazione, il Comune di Ascoli premiato a Roma

L’Arengo ha ricevuto, a Roma il premio nazionale Amministrazione, Cittadini e Imprese. Alla presenza del presidente della Camera il sindaco Marco Fioravanti ha ritirato il riconoscimento conferito da ‘Italiadecide’ per valorizzare le buone pratiche amministrative. Ogni anno, infatti, ‘Italiadecide’ elabora e pubblica un rapporto che, nel 2024, ha avuto come oggetto ‘Il futuro della città pubblica: innovazione diritti e mercati’. Alla presentazione di tale rapporto, già consegnato in udienza privata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto seguito la consegna del premio nazionale. Attraverso il contributo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sono state selezionate quattro città che si sono distinte per le politiche di qualità per la città pubblica e per un virtuoso rapporto di fiducia e collaborazione fra pubblico e privato. Tra queste, è stato conferito il Premio per l’anno 2024 al Comune di Ascoli "per essere riuscito a classificarsi sempre nei primi posti in tutti i bandi emanati dal Governo per i progetti di rigenerazione urbana, sviluppando una progettazione di altissima qualità".