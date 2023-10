Buona prima per Virtus Servigliano: matricola A2 nel tennistavolo maschile

Buona la prima per la Virtus Servigliano, matricola della serie A2 nel campionato nazionale di tennistavolo maschile e unica marchigiana in serie A. Ottimo il pareggio (3-3) strappato in casa al cospetto del Casamassima (Bari), una delle pretendenti al salto nella massima serie. Pubblico delle grandi occasioni al palasport di via Trieste, saluto inaugurale del sindaco Marco Rotoni e poi è stata partita vera con match molto spettacolari protrattisi per oltre tre ore. Sugli scudi il baby Danilo Faso, vera star della categoria: due vittorie su altrettante partite per il 13enne siciliano da quest’anno in forza alla Virtus. Faso ha regolato prima Simone Sofia (3-1), poi Antonio Giordano (3-0). Gara vibrante, con i pugliesi che hanno ottenuto i primi due punti con Giordano su Matteo Cerza (3-2) e con Daniele Spagnolo su Daniel Gaybakyan (3-0). Sul punteggio di 2-2 l’incontro è stato deciso dagli ultimi due singolari. Gaybakyan ha portato avanti la Virtus battendo Sofia al termine di scambi tiratissimi (3-2). Poi il 3-3 conclusivo dei pugliesi con Spagnolo che ha regolato il cinese Li Weimin (3-0). A testimoniare la perfetta parità della sfida la considerazione sui punti giocati: ben 442, di cui 222 vinti dai serviglianesi e 220 dal Casamassima. In questa prima giornata di campionato la Virtus non ha schierato il nigeriano Etim Orok, che sicuramente sarà utilizzato nelle prossime partite. Prossime sfide: domenica 15 ottobre a Napoli, sabato 21 ottobre in casa contro Cagliari.