Buona Samb, ma i dettagli fanno la differenza

La Samb torna da Piancastagnaio con un punto che permette di muovere la classifica e di ritrovare un po’ di fiducia dopo lo stop con il Forlì. L’1-1 maturato contro la Pianese lascia spazio a sensazioni contrastanti: da un lato la soddisfazione per non aver perso una sfida complicata e che anzi si meritava di vincere, dall’altro la consapevolezza che alcune leggerezze e la poca incisività offensiva hanno pesato sul risultato. La squadra di Palladini era riuscita a passare in vantaggio grazie alla rete di Eusepi, ben servito da Zoboletti. Un gol che sembrava poter indirizzare la partita, ma poco prima dell’intervallo la Pianese ha trovato il pareggio con Fabrizi, sfruttando un’incertezza difensiva rossoblù. In quell’occasione, la coppia centrale della Samb è mancata di cattiveria, un lusso che non è possibile godersi se si gioca in una squadra che ha come obiettivo un campionato tranquillo. Tanto più che i dettagli non solo in Serie C ma a maggior ragione nelle categorie professionistiche (dove la qualità non manca), fanno sempre la differenza. Nella ripresa la Samb ha provato a riprendere in mano il match, mostrando personalità e volontà di cercare i tre punti. Le occasioni non sono mancate, ma la mira sotto porta e qualche imprecisione nell’ultimo passaggio hanno impedito di capitalizzare gli sforzi. Palladini, però, può guardare al bicchiere mezzo pieno: la squadra ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine e ha dimostrato di avere i mezzi per crescere. Certo va risolta una certa sterilità offensiva, al netto del rigore dato e poi tolto nel finale di primo tempo, poco prima del pareggio della Pianese. Davanti si fatica a concludere e manca, ad oggi, un vice Eusepi, che a trentasette anni avrebbe diritto di rifiatare o, comunque, di avere un vice capace di sostituirlo adeguatamente quando la verve gli dovesse mancare.

Ad oggi Sbaffo è un oggetto misterioso, mentre Martins (nella foto) è appena arrivato e, da ventenne, ha dato la sensazione di voler strafare, finendo per arruffare il gioco più che ordinarlo. Al netto delle disattenzioni difensive e delle poche soluzione in attacco, però, il pareggio con la Pianese resta un segnale di stabilità, soprattutto se non si perde di vista l’obiettivo stagionale. Il gruppo ha mostrato spirito e compattezza, due qualità fondamentali per affrontare il resto dell’annata. Certo, ci sono da correggere cali di concentrazione che in più di un’occasione hanno complicato partite alla portata, ma la sensazione è che la Samb sia sulla strada giusta. L’obiettivo ora è dare continuità, trasformando la solidità vista in trasferta in punti pesanti soprattutto al Riviera delle Palme, dove la spinta del pubblico può diventare decisiva.

Pierluigi Capriotti