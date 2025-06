’Buonasera Marche show’: la forza delle donne in vetrina

E’ stato davvero un bel pomeriggio, quello vissuto grazie al ’Buonasera Marche show’, talk show itinerante condotto dal giornalista Maurizio Socci, organizzato dal Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord con l’agenzia anconetana Filodiffusione di Paolo Filippetti: ha regalato sorrisi ed emozioni al numerosissimo pubblico che ha riempito la Sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi. Prima i saluti istituzionali del Sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessora Lia Sebastiani e poi via alle testimonianze, tutte al femminile, ad eccezione di quella di Giuseppe Merlini, che ha spiegato con dovizia di particolari l’interessante storia del passato delle donne sambenedettesi e il matriarcato locale.

Coinvolti vari settori: nello sport, con l’ ASD Bicigustando, con la presidente Sonia Roscioli e con il settore giovanile Atletica Avis San Benedetto, con le parole della presidente della Croce Rossa Italiana, Anna Mandolini, che ha spiegato il perché diventare volontari. Il suo intervento è stato preceduto dalla testimonianza di Antonella Ciocca. E poi, Maria Serena Scaramucci, organizzatrice di eventi, la biologa Martina Capriotti, Lilli Gabrielli e Utes, rappresentate dalla presidente Diana Lanciotti Zoboletti e della dirigente Rossella Moscardelli.

Non potevano mancare anche i balletti del Corpo di Ballo dell’Utes, guidato da Lucilla Seghetti, che hanno strappato convinti applausi al pubblico. Finale denso di emozioni, con il RC SBN che ha approfittato dell’occasione per consegnare dei premi speciali alle donne sambenedettesi: la professoressa Maria Pia Spurio in ambito di accoglienza turistica, la neurologa Cristina Paci, la scrittrice Isa Tassi, la dermatologa Lucia Villa, le sorelle Fazzini della Cesco, la socia Aurora Monaldi, Angela Benigni. Belli e commoventi i premi in memoria di Roberta Caposciutti e delle sorelle Anelli dell’Istituto Santa Gemma, che hanno emozionato e commosso la platea.

"È il secondo anno che organizzo Buonasera Marche Show e ogni volta, sento di farne sempre più parte – afferma Francesca Galiffa , prefetto del RC San Benedetto Nord : mi dà la possibilità di entrare in contatto con tante donne e renderle protagoniste di un talk show che celebra il loro valore. È stato un bel lavoro".

Stefania Mezzina