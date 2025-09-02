Buoni spesa, ci sono 150mila euro. Ecco gli aiuti per chi è in difficoltà

Sarà emanato a novembre, il bando per la concessione di contributi collegati alla spesa per beni di prima necessità. Gli uffici comunali stanno ancora lavorando sul bando affitti, partito il 4 agosto e in scadenza a fine settembre. Nei prossimi giorni però i tecnici inizieranno a mettere mano a questo secondo avviso, oggetto di dure discussioni nella maggioranza. Ad oggi si sa che il bando avrà un plafond di 150mila euro e durerà un mese, anche perché se le risorse non verranno allocate entro il 31 dicembre 2025 non sarà possibile utilizzare quella parte dell’avanzo. L’emissione di contributi sarà assoggettata a diverse regole, molte delle quali sono ancora da chiarire: per esempio si sa che le risorse saranno distribuite ai richiedenti in base all’Isee, ma non si sa ancora quanti scaglioni prevedere. Al momento si pensa di farne almeno due. Altro aspetto da definire è la modalità con cui concretizzare l’iniziativa: l’amministrazione dovrà decidere se siglare delle convenzioni con supermercati e altri negozi, come fatto durante la pandemia, oppure procedere diversamente.

Per questo bando, l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni aveva chiesto risorse per 200mila euro, ma alla fine è stato necessario limare la cifra in favore di altre voci di spesa. La distribuzione dell’avanzo è stata fonte di contese al civico 124 di Viale De Gasperi e lo stesso Sanguigni aveva battuto i pugni per avere somme adeguate anche nell’altro bando, quello per gli aiuti al pagamento del canone di locazione, rivolto ai residenti di San Benedetto. I cittadini intestatari di un contratto di affitto per uso abitativo possono presentare domanda fino al 30 settembre. Per ottenere il contributo occorre rispettare determinati requisiti: oltre alla residenza, essere titolari di un contratto di locazione, avere un reddito Isee non superiore a 14mila euro, non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, e infine non beneficiare di altri contributi pubblici per l’affitto riferiti allo stesso periodo e allo stesso immobile.

Giuseppe Di Marco