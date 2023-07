Buoni spesa per acquistare materiale didattico Arriva l’aiuto rivolto alle famiglie in difficoltà

In occasione del nuovo anno scolastico 2023-2024, l’amministrazione comunale di Monteprandone ha previsto l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico a sostegno delle famiglie, i cui figli frequentano la scuola dell’obbligo. L’intervento, a favore delle famiglie con Isee 2023 inferiore a 10.632,94 euro, consiste nell’assegnazione di un buono spendibile presso le cartolibrerie del territorio comunale che aderiscono a tale iniziativa. Il valore del buono è di 25 euro per ciascun figlio. L’offerta riguarda l’acquisto di materiale didattico con l’esclusione dei libri di testo. I buoni saranno concessi ad esaurimento fondi ai beneficiari aventi diritto. Il termine per l’utilizzo dei buoni presso le cartolibrerie convenzionate è il 31 dicembre prossimo. È vietato scomputare in denaro i buoni non utilizzati. La domanda, disponibile sul sito del Comune, dovrà essere presentata entro il giorno 31 agosto prossimo.